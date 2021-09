Ich beantrage, dass an der Kreuzung Böckersche Straße/ Auf dem Steinberg gegenüber der Böckersche Straße ein Verkehrsspiegel angebracht wird.

Grund hierfür ist, dass von der Böckerschen Straße kommend der Verkehr auf dem Radweg nicht vollkommen in beide Richtung einsehbar ist (siehe Bilder unten). Dies stellt eine hohe Unfallgefahr gerade für Radfahrerinnen und Radfahrer dar. Bereits am 21.01.2021 kam es in diesem Bereich zu einem Verkehrsunfall. Durch den Verkehrsspiegel wird es den Verkehrsteilnehmern ermöglicht den Bereich besser einzusehen. Außerdem sollte an der Böckerschen Straße ein Hinweisschild „Kreuzender Radverkehr von links und rechts“ angebracht werden, um die Autofahrer auf den Radweg hinzuweisen.

Malte Pooth

Sachkundiger Bürger

SPD WeselPartei