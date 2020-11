Malen gegen die AfD

Das war das Motto von SPD, GRÜNEN und Partei in Voerde anlässlich der AfD-Bezirksversammlung in Voerde am 8. November 2020.

Und die Voerder haben gemalt!

Eine Demonstration vor dem Veranstaltungsort wurde wegen der gegebenen Corona-Bedingungen nicht durchgeführt. Die Voerder zeigten sich verantwortungsbewusst!

Aber es wurden mehr als 75 Plakate rund um den Veranstaltungsort aufgehängt.