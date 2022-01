Kennen Sie die Geschichte vom Klimawandelweihnachtsmann?

Die geht so ...

Als Santa Claus an diesem Januarmorgen vor die Tür seiner perma-entfrosteten Hütte trat, staunte er nicht schlecht: Weit und breit keine Rentiere! Seine Schlittenpuller hatten sich aus dem Nordpolstaub gemacht. Und - sieh an: Der schlaue Rudi hatte mit seiner roten Nase eine Nachricht in den Schlamm gestubst: "Uns kommt's hier spanisch vor - ziehen nach Süden und suchen das Schneeglück in den Alpen!"

"Mein lieber Eis-Scholli!", dachte Santa Frostfrei angesichts der misslichen Info, "die trauen sich was!" Na, vielleicht drehen sie auch am Niederrhein schon wieder um, wenn sie merken, dass der Herbst dort direkt in den Frühling übergegangen ist."

Der Klimawandelweihnachtsmann war kein Miesepeter. Er reckte und streckte sich - wie eine Bärenmama am Ende ihres Winterschlafes. Dann sagte er laut zu sich selber: "Ich glaub', ich kauf' mir 'ne Hütte auf Mallorca!" Sprach's, bestellte sich eine Badehose bei Amazon und googelte die Rufnummer von Hurtigruten.