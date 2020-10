Am 28.10.2020 erging nachfolgende Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen an die Bürgermeisterin der Stadt Wesel U. Westkamp:

Anfrage zum Grundstück Gem. Grundstück Gem. Flüren, Flur 2, Flurst.1321



Sehr geehrte Frau Westkamp,

auf dem o.g. Grundstück in Flüren, das unmittelbar an den Bolz- und Spielplatz an der Altrheinstraße grenzt, stand bis vor Kurzem ein altes Gebäude inmitten eines verwilderten Gartens. Das Grundstück war im Frühjahr im Zusammenhang mit einem von den Grünen angeregten Naturschutzwettbewerb im Gespräch. Das hierzu erarbeitete Konzept wurde jedoch leider abgelehnt.

Mittlerweile ist das Gebäude abgerissen und das Gelände vollständig geräumt und planiert worden. Dabei wurde auch der gesamte Gehölzbestand beseitigt. Im B-Plan Nr. 2F "An der Rheinstraße" ist das Grundstück als öffentliche Grünfläche ausgewiesen. Eine Bebauung ist somit z.Zt. nicht möglich.

Die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen bittet im Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Naturschutz um die Beantwortung der folgenden Fragen:

• Welche zukünftige Nutzung ist für das o.g. Grundstück angedacht?

Gibt es konkrete Planungen?

• Entsprechen die Planungen den Festsetzungen des Bebauungplans?

Ist ggf. eine Änderung erforderlich?

• Ist geprüft worden, ob Teile des Gehölzbestandes hätten erhalten werden können.

• Ist im Vorfeld des Gebäudeabrisses und der Räumung des Geländes eine

Artenschutzprüfung durchgeführt worden?

Welches Ergebnis hatte diese Prüfung?

Mit freundlichen Grüßen

Ulrich Gorris, Fraktionssprecher

Birgit Appels