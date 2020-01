Die evangelische Kirchengemeinde Büderich lädt am Donnerstag, 23. Januar, 19 Uhr in das Adolph-Clarenbach-Haus am Marktplatz Büderich ein. Professor. Dr. Okko Herlyn wird den Abend gestalten zum Thema: Wegweisungen der Freiheit – Die Zehn Gebote in ihrer aktuellen Bedeutung für heute.

In seinem Vortrag geht Okko Herlyn diesem Widerspruch nach und versucht, die bleibende Bedeutung der Zehn Gebote für heute allgemeinverständlich darzustellen. Dabei geht er von leicht nachvollziehbaren Alltagserfahrungen aus, um über eine biblische Orientierung wieder in die Gegenwart zurückzukehren. Egal, ob es um aktuelle Probleme in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft oder um Fragen der persönlichen Lebensgestaltung geht. Dabei wird deutlich: Das Gemeinsame aller Gebote ist immer eine Wegweisung in die Freiheit.

Okko Herlyn, ehemaliger Pfarrerssohn aus Wesel, war zunächst Gemeindepfarrer in Duisburg, später Professor in Bochum. Als Autor zahlreicher theologischer Veröffentlichungen und als Kirchenkabarettist ist er seit Jahren einem breiten Publikum bekannt. Seine Texte und Lieder wurden bereits mehrfach ausgezeichnet.