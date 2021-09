Gewählt wird am 26. September "nur" der Bundestag. Gefühlt wählt man die Besetzung des Berliner Spitzenamtes jedoch gleich mit. Dass aktuell Vorhersagen darüber, wer das Rennen ins Kanzler- oder Kanzlerinnenamt tatsächlich macht, äußerst schwierig sind, zeigt ein täglicher Blick auf die Prognosen. Die Umfragewerte der Parteien schwanken hin und her, die der Spitzen-Kandidat*innen ebenfalls.

Dafür, dass das Pendel möglichst weit in ihre Richtung ausschlägt, kämpfen die Parteien noch knapp drei Wochen. Auch Annalena Baerbock, Armin Laschet und Olaf Scholz legen sich ins Zeug und möglicherweise auch noch zwei Mal miteinander an. Nach einem ersten Dreikampf bei RTL vor einer Woche treffen sie sich noch zu zwei weiteren sogenannten Triellen.

Die werden erneut im Fernsehen live übertragen und werden natürlich auch im Netz (nach) zu verfolgen sein.

Am Sonntag, dem 12. September, sind mit ARD und ZDF die öffentlich-rechtlichen Sender am Start. Ab 20.15 Uhr stellen Maybrit Illner für das ZDF und ARD-Chefredakteur Oliver Köhr Fragen an die drei Diskutanten.

Am 19. September geht es in die dritte Runde. Bei ProSieben, Sat.1 und Kabel eins steht am letzten Sonntag vor dem Wahltag das Aufeinandertreffen der Kandidat*innen an. Auch hier ist Start um 20.15 Uhr. Das Triell wird auf allen drei Sendern live übertragen. Als Moderatorinnen sind die frühere Tagesschau-Sprecherin Linda Zervakis und Claudia von Brauchitsch vorgesehen.

Als Schlusspunkt der "großen" Fernseh-Übertragungen findet am Donnerstag, 23. September, wieder in den öffentlich-rechtlichen Sendern die Schlussrunde der Spitzenkandidat*innen aller im Bundestag vertretenen Parteien statt. Tina Hassel von der ARD und Theo Koll vom ZDF sollen durch die Sendung führen.

Wie sich die Kandidat*innen dort "verkaufen" - eigentlich ein blöder Begriff für den Sachverhalt - kann, wie die Erfahrung der letzten Woche zeigt, zu erheblichen Ausschlägen auf der Richterskala der Wahlprognosen führen.

Dass der Daumen möglicherweise wegen Nichtigkeiten aufwärts oder abwärts zeigt und weniger die Argumente der Diskutierenden zeigt die Erfahrung allerdings auch...