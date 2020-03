Möglicherweise müssen Sportfans, Kulturbegeisterte, Besucher von Expertenvorträgen und Politikveranstaltungen sich vorübergehend an magere Zeiten gewöhnen. Das Coronavirus infiziert nicht nur Reisende und Event-Teilnehmer, sondern bildlich gesprochen auch die Planer kommunaler Abläufe.

Mittlerweile herumgesprochen hat sich, dass einige Großveranstaltungen ausfallen - beispielsweise in der Niederrheinhalle. Doch auch kleinere Zusammenkünfte wie medizinische Vorträge stehen auf der Streichliste. So sagten beispielsweise die pro homine-Holding sowie auch das Evangelische Krankenhaus Wesel komplett alle Verabstaltungen in Wesel und Emmerich bis nach den Osterferien ab. Die Niederrheinische Sparkasse RheinLippe strich ihre Hausbau-Messe "Immobilia", Lossprechungszeremonien und Verbandsfeiern werden reihenweise abgesagt, genauso wie Beratungsangebote wie die des Berufsinformationszentrums Wesel (BIZ).

Und was ist mit den mittelgroßen Events in Spielstätten wir dem Weseler Bühnenhaus, dem Lutherhaus des Diakonischen Werkes oder dem Scala Kulturspielhaus? Was mit den Ligenspielen beim Fußball, Handball oder Volleyball in Wesel und Hamminkeln, was mit gut besuchten Reitturnieren oder großen Laufveranstaltungen in der Region? Werden Hallenbäder schließen, um die Bevölkerung gegen eine mögliche Infektion mit Covid-19 zu schützen? Müssen die Trainingseinheiten aller Sportvereine bald eingestellt werden?

Was passiert, wenn wichtige Unternehmen plötzlich vor der Corona-Gefahr einknicken und vorübergehend schließen? Und die wohl größte Sorge vieler Menschen: Werden Schulen und Kindergärten tatsächlich ihren Betrieb aufrecht erhalten, sollte die Zahl der Infektionen die Marke zum vierstelligen Bereich knacken?

Noch gibt's mehr offene als beantwortete Fragen. Aktuell antwortete die Weseler Stadtverwaltung auf unsere Anfrage mit diesen Angaben:

"Die Stadt Wesel erstellt derzeit eine detaillierte Übersicht mit allen in den kommenden Wochen stattfindenden Veranstaltungen. Dabei listen wir auch spezielle Daten auf, wie zum Beispiel zu erwartende Besucherzahlen.

Anhand von verschiedenen Kriterien bewerten wir gemeinsam mit dem Kreis Wesel (als zuständige Gesundheitsbehörde) jede einzelne Veranstaltung. Auf Grundlage der Analysen entscheidet die Stadt in Abstimmung mit dem Kreis, welche Veranstaltungen verschoben bzw. abgesagt werden müssen. Da der Prozess kontinuierlich läuft, können aktuell noch nicht abschließend alle Veranstaltungen, die abgesagt werden müssen, benannt werden."

Öffentliche Einrichtungen und Veranstaltungen in Hamminkeln: "aktuell sind wir in Abstimmung mit dem Kreis. Aus unserer Sicht wäre ein kreiseinheitliches Vorgehen begrüßenswert, aber wir sind auch in der Lage und bereit für Hamminkeln allein zu entscheiden.

Als Stadt Hamminkeln sind wir dabei zu prüfen, dass alle Veranstaltungen ab 100 Personen untersagen wollen. Prüfen wir gerade noch rechtlich.Hallenbad, Bücherei und Juze werden gerade auf aktuelle Risikostruktur untersucht. Eine Schließung steht aktuell nicht an.

In der nächsten Woche treffen wir uns mit den Vorsitzenden der Schützenvereine, um die Saison zu besprechen.Bei Sportveranstaltungen unter freien Himmel sehen wir aktuell keine Notwendigkeit einzugreifen." (Bernd Romanski, Bürgermeister)

Lutherhaus Wesel: "In einem Gespräch der Leitung wurde festgelegt, dass ab sofort - bis auf weiteres - keine Buchungen und Reservierungen für den Luthersaal mehr vorgenommen werden.Bei den schon gebuchten Veranstaltungen liegt es in der Verantwortung des Veranstalters, ob sie stattfinden oder abgesagt werden. Der Kirchenkreis Wesel stellt den Luthersaal nur zur Verfügung." (Ulrike Hamann, Verwaltung Lutherhaus)

PSV Wesel-Lackhausen: "Aktuell haben wir noch keine Spielabsagen auf unserer Platzanlage aufgrund des Coronavirus in Betracht gezogen.Durch die regnerischen Tage in den letzten Wochen sind Spiele ausgefallen, weil die Platzanlage nicht bespielbar war. Aktuell ist auch kein Training möglich, die Platzanlage ist gesperrt, die Mannschaften trainieren aber und suchen sich alternative Lösungen.

Wir werden in beide Richtungen uns die Lage ansehen und ggfls. entscheiden, dabei sind wir bei der Platzanlage im engen Kontakt mit der ASG und im Fall Corona werden wir uns sicherlich auch an mögliche Empfehlungen des FVN und des Kreises 11 halten.Hier ist mir persönlich aber noch nichts bekannt." (Stefan Peters, 1.Vorsitzender)

Heubergbad Wesel: "Eine Schließung ist nicht vorgesehen. Durch gute Desinfektion gewährleisten wir hohe Sicherheit, was Viren anbelangt. Im Wasser wird eine mögliche Ansteckung durch den Chorgehalt verhindert!" (Martin Christoph, Geschäftsführer Städtische Bäder Wesel)

Scala Kulturspielhaus: "Wir sind gerade hochsensibel und warten ab was in den nächsten 2-3 Tagen passiert." (Karin Nienhaus)

