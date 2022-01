Parteien rufen auf zu einer Versammlung

Um den sogenannten „Corona-Spaziergängern“ etwas entgegenzusetzen , planen CDU, Grüne und FDP in Wesel eine öffentliche Versammlung auf dem Großen Markt. Unter dem Motto „Wesel sagt Danke“ ruft das Jamaika-Bündnis alle demokratischen Parteien und die Menschen in der Stadt auf, sich am kommenden Freitag, 21. Januar, ab 16 Uhr daran zu beteiligen. Bei der Veranstaltung gilt Maskenpflicht und es müssen die Mindestabstände eingehalten werden.

„Wir haben lange darüber nachgedacht, was eine angemessene Reaktion ist“, sagt Ulrich Gorris, der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Rat der Stadt. „Ich habe ein ungutes Gefühl, den Corona-Protesten den öffentlichen Raum zu überlassen.“ Gorris betont, dass jeder ein Recht auf eine eigene Meinung zur Corona-Politik hat, es dürfe daraus aber keine grundsätzliche Ablehnung von gesellschaftlichen Institutionen erwachsen.

Bei der Versammlung auf dem Großen Markt wollen die Organisatoren einen Rahmen anbieten, um öffentlich denen zu danken, die geholfen haben, die Folgen der Pandemie erträglich zu halten: Den Beschäftigten in Krankenhäuser und Pflegen, Eltern, die neben ihrer Arbeit die Kinder betreuen und unterrichten mussten, junge Menschen, die viele Einschränkungen hingenommen haben. „Alle, die sich an die Hygieneregeln halten und alle, die sich impfen lassen, um andere zu schützen, auch wenn sie Angst vor Nebenwirkungen haben oder ihr eigenes Risiko für niedrig halten“, heißt es in dem Aufruf.

Die Organisatoren äußern Verständnis für Bedenken, Kritik und andere Meinungen. „Wir können nur schwer aushalten, dass die Leistungen und Opfer der Mehrheit, das Leiden und der Tod vieler Menschen relativiert, nicht anerkannt oder schlicht verächtlich gemacht werden. Wir dulden nicht, dass unser demokratisches System im Ganzen und einzelne Repräsentanten diffamiert, beleidigt und bedroht werden.“