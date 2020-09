Und schwupps - isses endlich gelaufen: Die Wähler haben entschieden, die Posten in den Bürgermeisterbüros, fürs Landratsamt sowie die Kreistagsmandate sind vergeben. Hier finden Sie Informationen über den Ausgang der Wahl in den Kommunen Alpen, Hamminkeln, Hünxe, Sonsbeck, Wesel und Xanten.

Die Ergebnisse aus den einzelnen Kommunen werden im Laufe des Abends ständig aktualisiert.

Erste Schlaglicher ...

- Dirk Buschmann (parteilos) liegt mit 63,31 Prozent klar vor Volkar Marquard (36,69 Prozent)

- Wesels SPD-Bürgermeisterin Ulrike Westkamp liegt in der ersten Phase der Stimmenauszählung klar vor ihren Kontrahenten Sebastian Hense (CDU) und Ulrich Gorris (Grüne).

- In Hamminkeln führt Bernd Romanski (SPD Hamminkeln) nach den ersten ausgezählten Bezirken deutlich mit über 60 Prozent vor Andreas Lips (CDU, 23 Prozent) und Johannes Flaswinkel (Grüne, 10,50 Prozent).

Wer nähere Details (z.B. Auszählungsergebnisse in einzelnen Wahlbezirken) erfahren will: Link zum Kommunalen Rechenzentrum Niederrhein

Hier lesen Sie später die genauen Auszählungsergebnisse ...

Alpen:

Bürgermeister Thomas Ahls .............. . Die Ergebnisse der übrigsn Kandidaten: Timo Aldenhoff (parteilos) = ... Prozent der gültigen Stimmen; Peter Nienhaus (Grüne) = ..... Prozent, Moritz Vochtel (FDP) = ... Prozent, Matthias Schuscik (Die Partei) = ....... Prozent.

Hamminkeln:

Bernd Romanski (gemeinsamer Kandidaten von SPD, ................... ) ................... Weitere Ergebnisse: Andreas Lips (CDU) = ... Prozent, Bernd Romanski (SPD) = ... Prozent, Johannes Flaswinkel (Grüne) = ... Prozent.

Hünxe:

Der parteilose amtierende Bürgermeister Dirk Buschmann ............ . Sein Herausforderer Volker Marquard (SPD) errang ..... Prozent der Wählerstimmen.

Sonsbeck:

Die örtliche CDU sammelt ..................... - Bürgermeister Heiko Schmidt ............... Marc-Marius Baumgart (SPD) erhielt ... Prozent der Stimmen, Jürgen Kühne (FDP) sammelte .. Prozente ein.

Wesel:

................. Erfolg für .................. in der Kreistadt. Damit ..............................! Weitere Weseler Ergebnisse: Sebastian Hense (CDU) = ... Prozent, Ulrike Westkamp (SPD) = ... Prozent, Stefan Bremkens (FDP) = ... Prozent, Ulrich Gorris (Grüne) = ... Prozent, Barbara Wagner (DieLinke) = ... Prozent.

Xanten:

In Xanten verteilen sich die Stimmenprozente so auf die sechs Aspiranten: Thomas Goertz (CDU) = ... Prozent, Rainer Groß (unabhängig) = ... Prozent, Olaf Finke (SPD) = ... Prozent, Valérie Petit (FBI) = ... Prozent, Andreas Luschgy (unabhängig) = ... Prozent, Stella Werner (FoX) = ... Prozent.

Kreis Wesel:

Neuer Landrat des Kreises Wesel ist ................... ................ unterlag mit ............................. . Auf die übrigen Aspiranten entfallen diese Stimmenanteile: ............ ............. . Weitere Ergebnisse: Petra Schmidt-Niersmann (Die Grünen) = ... Prozent, Sascha Wagner (Die Linke) = ... Prozent, Timo Schmitz (FDP) = ... Prozent, Dr. Renatur Rieger (AfD) = ... Prozent.

Der Rest vom Fest ...

In den übrigens Kommunen des Kreises Wesel sind gewählt: .......... (Dinslaken), .......... (Kamp-Lintfort), .......... (Moers), ......... (Neukirchen-Vluyn), ............ (Rheinberg), ................ (Schermbeck), ....... (Voerde).

Der Kreis Wesel geht übrigens mit der Zeit und zeigt die Wahlergebnisse auch auf seiner Facebookseite!

