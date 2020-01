"Februar 1945 WESELs letzte Tage? Weseler Augenzeugen berichten über die totale Vernichtung im 2. Weltkrieg" lautet der Titel der 2. SIMPLE Weseler Bürger-Info zur Stadtgeschichte. Das Buch erscheint ab Mittwoch, 5. Februar, in einer Auflage von zunächst nur 250 Stück.

Die Zeitzeugen und Gedenkfeier im Rathaus

Rechtzeitig zehn Tage vor der Gedenkfeier am Samstag, 15. Februar, im Weseler Ratssaal, freut der heimatkundige Autor Winfried Evertz. "Die Bürgermeisterin weist in ihrer Rede anlässlich der Feier auf dieses Buch hin. Anschließend kann man das Buch signiert erwerben. Wo, wird in der Veranstaltung bekannt gegeben. Es sind größtenteils die Koautoren und Autoren anwesend.", fügt er hinzu und verweist auf das Vorwort des Buches, das aus folgendem Grund herausgegeben wurde:

Erinnerungen wach halten

"Um die Erinnerungen an die Schrecken des 2. Weltkriegs wachzuhalten, schildern in dieser Bürger-Info überlebende Mitbürger der Stadt ihre damaligen persönlichen Erlebnisse in vielen Geschichten. Diese Geschichten zeugen bei allen schrecklichenErfahrungen zugleich auch von einer erstaunlichen Lebenskraft. Alle hier geschilderten

Erlebnisse geschahen im Zusammenhang mit der totalen Zerstörung der Innenstadt

Wesels im Februar 1945 und danach.", heißt es im Vorwort.

Vermächtnis für die Nachgeborenen

"Wir, die Mitbürger und Unterzeichner dieses Vorworts, die mittlerweile alle weit über 80 Jahre alt sind, aber zu den Glücklichen gehören, die damals überlebt haben undheute noch eine gute geistige Kraft besitzen, möchten mit unseren Worten den Nachgeborenen

ein Vermächtnis mitgeben und sie für alle Zeiten daran erinnern, dass es

die vornehmste Aufgabe rechtschaffener Menschen ist, durch richtiges Verhalten und

friedliches Miteinander zukünftige Kriege zu vermeiden.", so Rolf Oppenberg, Marie-Luise Reibstein, Christa Terwelp, Heinz Böhmer,Heinz Reuyß, Margret Kötter, Elisabeth Baumeister, Helmut Coenen,

Winfried Evertz, Marlies Blumenberg, geb. von Prondzynski und Maria Arera (posthum) weiter im Vorwort.

Denn "auch heute, sind wie damals Menschen wieder leicht zu verführen und ins Unglück zu stürzen.", so Evertz abschließend.

Erhältlich ist das Buch zum Preis von 8,95 Euro in den Weseler Buchhandlungen "Mayersche" und "Korn" sowie der Stadtinformation am Großen Markt in Wesel.