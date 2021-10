Zum 1. Oktober 2021 hat die sogenannte „Koordinierende Covid-Impfeinheit (KoCi)“ den Dienst aufgenommen. Ihre Aufgabe besteht im Wesentlichen darin, das lokale Impfgeschehen in Abstimmung mit der Kassenärztlichen Vereinigung zu koordinieren. Das reguläre Impfgeschehen ist indes vorrangig auf die Strukturen der niedergelassenen Ärzteschaft übergegangen.

Die KoCi des Kreises Wesel organisiert darüber hinaus weiterhin mobile Impfungen an wechselnden Standorten im Kreisgebiet. Der Kreis Wesel informiert regelmäßig über entsprechende Angebote. Die KoCi agiert aus den Räumlichkeiten der Niederrheinhalle heraus.

Das Land NRW hatte in einem Impferlass veranlasst, mit der Schließung der Impfzentren am 30. September 2021 auch die bisherigen Koordinierenden Einheiten aufzulösen. An ihre Stelle treten die KoCis.