Am Dienstag, 17. März, ist Equal Pay Day – und zwar noch einen Tag später als sonst, da in diesem Jahr Schaltjahr ist. Die Fachstelle Frau und Beruf und die Gleichstellungsstelle des Kreises Wesel möchten mit dem diesjährigen Motto „Auf Augenhöhe verhandeln – WIR SIND BEREIT“ alle Frauen dazu ermutigen, sich für den Wert ihrer bezahlten sowie unbezahlten Arbeit einzusetzen.

Um ein Zeichen zu setzen, hisst der Kreis Wesel am 17. März die Flagge zum Equal Pay Day.

Im Beruf ist es wichtig, über die neue Stelle, das Einkommen oder eine Beförderung zu verhandeln. Im Privaten geht es darum, wer sich um die Kinder oder die zu pflegenden Angehörigen kümmert, wer die Arbeitszeit verkürzt und den Haushalt macht. „Es lohnt sich, denn Frauen haben mehr verdient“, so Monika Seibel, Fachstelle Frau und Beruf. Denn Verhandlungen haben Einfluss auf die Erwerbstätigkeit und das Einkommen von Frauen.

Der Equal Pay Day zeigt auf, dass Frauen trotz gleichwertiger Arbeit noch immer weniger verdienen als ihre männlichen Kollegen. Die Lohnlücke zwischen Frauen und Männern liegt immer noch bei 21 Prozent. Auch 2020 werden Frauen bis zum 17. März wieder umsonst arbeiten – das entspricht 77 Tagen.

Weitere Informationen: www.kreis-wesel.de/frauundberuf

Die Lohnlücke zwischen Frauen und Männern ist immer noch groß. In Deutschland erhalten Frauen im Durchschnitt 21 Prozent weniger Gehalt. So erzielten Frauen 2018 einen durchschnittlichen Bruttostundenverdienst von

17,09 Euro (Männer: 21,60 Euro). Der Equal Pay Day markiert den Tag, bis zu dem Frauen im Vergleich zu Männern, umsonst arbeiten. In diesem Jahr wurde der 17. März als Equal Pay Day in Deutschland errechnet; ein Tag früher als 2019, wegen des Schaltjahres.

Der Aktionstag steht seit über zehn Jahren für gleichen Lohn für Frauen und Männer ein. Er steht in diesem Jahr unter dem Motto: „Auf Augenhöhe verhandeln – Wir sind bereit“. Erneut unterstützt die Gleichstellungsstelle der Stadt Wesel diese Aktion und ermutigt Frauen, selbstbewusst in Gehaltsverhandlungen aufzutreten. Als ein Zeichen der Solidarität zeigt die Stadt Wesel am Rathaus Flagge.

Im Mehrgenerationenhaus Bogen findet im Rahmen des Internationalen Frauentages 2020 die Ausstellung: „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ statt.

In Kooperation mit dem Mehrgenerationenhaus Bogen informiert die Gleichstellungsbeauftragte, Regina Lenneps, am Aktionstag, 17. März, in der Zeit vom 10:00 bis 12:00 Uhr (Im Bogen, Pastor-Janßen-Str. 7, 46483 Wesel), über die Kampagne Equal Pay Day.