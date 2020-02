Welche Daten sammeln Online-Dienste und Firmen über ihre User und was tun sie damit? Um eine Antwort auf diese spannenden Fragen zu erhalten, sollten Internetnutzer formlos und ohne Begründung bei den Online-Unternehmen einfach mal nachfragen. Unter dem Motto „Machen Sie den Datencheck“ zeigt das Team der Verbraucherzentrale in Wesel interessierten Usern anlässlich des diesjährigen Safer Internet Day's, wie sie kosten- und formlos von ihrem persönlichen Auskunftsrecht Gebrauch machen können. Und zwar am

Dienstag, den 25.02.2010, von 15:00 bis 18:00 Uhr

in der Beratungsstelle an der

Wilhelmstr. 5-7.

Die Teilnahme ist kostenlos.