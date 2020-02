Das CJD Institut für Weiterbildung NRW informiert am 20. Februar von 18 bis 19 Uhr über die Aufstiegsqualifizierung „geprüfte/r Wirtschaftsfachwirt/in (IHK)“. Diese Weiterbildung richtet sich an Beschäftigte im kaufmännischen oder verwaltenden Bereich unabhängig von der Branche, die sich beruflich weiter ent-wickeln möchten.

Nach erfolgreichem Abschluss können Wirtschaftsfachwirte Leitungs- und Ma-nagementaufgaben sowohl in Industrie- und Handwerksunternehmen, als auch in Handelsunternehmen oder in der Dienstleistungsbranche übernehmen. Zu den Aufgabenbereichen gehören u.a. das Personalwesen und die betriebliche Organisation sowie Finanzen und das Controlling.

Interessierte können von attraktiven Fördermöglichkeiten wie Aufstiegs-BAföG, Bildungsscheck und Bildungsprämie profitieren.Die berufsbegleitende Aufstiegsqualifizierung umfasst insgesamt 520 Unter-richtsstunden (à 45 Min.) und schließt mit einer mündlichen und schriftlichen Prüfung vor der Niederrheinischen Industrie- und Handelskammer Duisburg-Wesel-Kleve ab.

Mehr Einblick erhalten Interessierte beim Informationsabend im CJD Institut für Weiterbildung NRW, Alte Delogstraße 5, 46483 Wesel. Anmeldungen nimmt An-drea Best telefonisch unter 0281/33879-38 oder per Mail andrea.best@cjd.de entgegen.