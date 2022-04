Der bekannte E-Auto-Experte Michael Birkhan wird am kommenden Dienstag, 5. April, von 18 bis 19.30 Uhr in einem Vortrag an der VHS in Wesel, Raum 300, zu aktuellen Modellen, Lademöglichkeiten, Preisen und finanziellen Fördermöglichkeiten informieren.

Im Mittelpunkt steht die wirtschaftliche Attraktivität von elektrischen Antrieben und die Frage, wo und wie ein E-Auto geladen werden kann und ob für den Durchschnittsautofahrer ein E-Auto eine realistische Alternative bei steigenden Benzin- und Dieselpreisen ist. Der Vortrag ist kostenfrei. Aus organisatorischen Gründen wird unter 0281-203-2590 oder www.vhs-wesel.de um Anmeldung gebeten. Der Vortrag findet unter 3G-Bedingungen statt.