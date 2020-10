Verschiedene Kurse werden im Mehrgenerationenhaus "Im Bogen" (Pastor- Janßen-Straße 7, gegenüber vom Marienhospital) und im Mehrgenerationenhaus "Schepersfeld" (Am Birkenfeld 14) angeboten.

Im Mehrgenerationenhaus "Bogen"

Diese Kurse/Angebote finden im MGH Bogen statt. Anmeldung und weitere Infos zu diesen Kursen unter Telefon 0281/952 38 135 oder mgh@skfwesel.de:

Jeden Montag ab 14 Uhr findet im Café ein "Waffeltag" statt.

Montag, 5. Oktober, von 14.30 bis 15.30 Uhr: "Sitzgymnastik für Senior*innen" - Sitzgymnastik kann für Senior*innen mit und ohne Einschränkungen ein sanfter Weg sein, um Muskeln aufzubauen, die Beweglichkeit zu erhalten oder zu steigern und sich fit zu halten. Kosten: 4 Euro pro Monat. Ein Einstieg ist jederzeit möglich. An jedem Montag! Anmeldung ist erforderlich.

Dienstag, 6. Oktober, von 9 bis 10 Uhr und von 10 bis 11 Uhr: "Gymnastik für Senior*innen". Körperlich aktiv sein und den Geist fit halten! Unter diesem Motto können Senior*innen in geselliger Runde leichte Bewegungsübungen machen. Durch den Einsatz verschiedener kleiner Sportgeräte ist eine abwechslungsreiche Gestaltung und Spaß garantiert! Ein Einstieg ist jederzeit möglich, eine Anmeldung ist erforderlich. An jedem Dienstag. Kosten: 4 Euro pro Monat. Ein Einstieg ist jederzeit möglich.

Dienstag, 6. Oktober, von 14 bis 16.30 Uhr: "Kaffeeklatsch & Gedächtnistraining". Hier treffen sich Senioren*innen in gemütlicher Runde zum Klönen, Kaffee trinken und um nette Menschen zu treffen. Außerdem tun Sie auf spielerische Weise etwas für die „grauen Zellen“. Eine offene Gruppe, die sich über neue Gäste freut! An jedem Dienstag , freier Eintritt. Anmeldung ist erforderlich.

Mittwoch, 7. Oktober, von 15 bis 17 Uhr: "Osteoporose Selbsthilfegruppe". Die Selbsthilfegruppe unterstützt Betroffene und deren Angehörige, so wie alle Mitmenschen die an Prävention (Vorbeugemaßnahmen) interessiert sind. Sie gehört als Ortsgruppe dem Bundesselbsthilfeverband für Osteoporose e.V. im Landesverband NRW an. Eine Anmeldung ist erforderlich. Ansprechpartner: Herr Amerkamp 02858/918918.

Donnerstag, 8. Oktober, von 15.30 bis 17 Uhr: "Holz-Werkstatt". Kinder ab 8 Jahren können hier tolles Spielzeug aus Holz selber gestalten. Unter fachkundiger Anleitung lernen die Kinder den Umgang mit Holz und wie man eigene Ideen in die Tat umsetzt. An jedem Donnerstag! 2,50 Euro pro Termin. Ein Einstieg ist jederzeit möglich. Anmeldung ist erforderlich.

Donnerstag, 8. Oktober, von 15.30 bis 17 Uhr: Kostenlose Sprechstunde zu den Themen „Tablet und Smartphone“. Hier werden alle kleineren und größeren Fragen rund um Geräte mit dem Betriebssystem Android beantwortet. Das Handy/Smartphone oder Tablet sollte zu dem Termin mitgebracht werden. Die Teilnahme ist kostenfrei! Eine Anmeldung ist erforderlich

Freitag, 9. Oktober, von 15.30 bis 17 Uhr "Kalligrafie". Im Kalligrafie-Kurs werden verschiedene Buchstabenformen erlernt und in praktischen Anwendungen vertieft. Nach Anfangsübungen sind die Interessierten bereits in der Lage, Einladungen, Glückwunschkarten und andere Schriftstücke zu gestalten. Ihren künstlerischen Fantasien sind keine Grenzen gesetzt. Lehrmaterial (Federn, Halter, Tinte) kann gegen Entgelt besorgt werden. Kursleiter ist Hermann-Josef Schulte. Preis: 2,50 Euro pro Termin.

Im Mehrgenerationenhaus "Schepersfeld"

Im MGH "Schepersfeld" (Am Birkenfeld 14 in Wesel, Telefon 0281/952 380 oder mgh@skfwesel.de) findet der folgende Kurs statt:

Dienstag, 6. Oktober, von 19 bis 20.30 Uhr: "Flügelschlag G!B = Ganz in Bewegung". Flügelschlag Leben ist Bewegung und Bewegung heißt Leben. Gesunde Bewegung ist Lebensfreude, Energie, Lust, Spannkraft, Geschmeidigkeit, Balance und Rhythmik. G!B führt zu maximaler Beweglichkeit von Gelenken und Wirbelsäule und reduziert deren Verschleiß. Jeden Dienstag! Ein Einstieg ist jederzeit möglich. Teilnehmer: maximal 12 Teilnehmer. Preis: 14 Euro pro Termin. Weitere Informationen und Kontakt: Karl-Heinz Zdunek (Diplom-Bewegungslehrer), Telefon 02853/861897, Mobil 0163/6621140,

E-Mail: k-h.zdunek@freenet.de, Internet: www.bewegung-und-gesundheitspraktik.de