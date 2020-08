Der Sommer macht Laune – auch auf kühle, durstlöschende Getränke. „Mach Dir Dein Lieblingswasser“, rät die Verbraucherzentrale NRW. Sie erklärt, wie jeder sich schnell und einfach preisgünstige und kalorienarme Alternativen zu zuckerhaltigen Kaltgetränken selbst anrühren kann: „einfach Leitungswasser mit kleingeschnittenem Obst oder Gemüse aufgießen, kurz ziehen lassen ‒ fertig.“

Der Fantasie beim Mixen von aromatisiertem Wasser (Infused Water) sind keine Grenzen gesetzt. Frische Kräuter oder Gewürze wie Minze, Thymian und Zimt geben dem Wasser zusätzlich Geschmack.

Aromatisiertes Wasser sollte kühl gelagert und innerhalb von einem Tag getrunken werden. Die Verbraucherzentrale empfiehlt, Zutaten in Bio-Qualität zu verwenden, damit keine möglichen Reste von Pflanzenschutzmitteln an Obst und Gemüse ins Wasser übergehen. Am besten alle Zutaten vor der Zubereitung gründlich waschen!

Das Wasser ist alle, aber es sind noch Frucht- oder Gemüsestückchen übrig? Einfach pur essen oder in einen Smoothie oder Salat hinzufügen.

Rezepte zum Selbermixen gibt’s online unter www.verbraucherzentrale.nrw.