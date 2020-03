Die Diagnose Krebs löst bei Betroffenen Unsicherheit und Angst aus. Wie nur soll man darüber mit bestehenden oder neuen Kontakten sprechen? Kommunikation erscheint komplizierter durch die Erkrankung. Manchmal möchten Betroffene alles vergessen, sich zurückziehen, die Wahrheit verbergen, um sich zu schützen, oder andere nicht zu belasten. Jedoch sind diese Optionen keine angemessenen Strategien, um mit der Krankheit umzugehen.

Pfarrerin Gesine Gawehn moderiert am Donnerstag, 12. März den Themenabend „Sich authentisch begegnen – vom Ich zum Du zum Wir“, an dem Psychoonkologin Dr. Birgit Zilch-Purucker der Frage nachgeht, wie ein Miteinander gelingen kann. Zudem zeigt die ärztliche Psychotherapeutin auf, dass es dazu Mut und Offenheit braucht, um ein Wohlfühlen trotz onkologischer Erkrankung empfinden zu können. An Krebs Erkrankte und deren Angehörige sowie Interessierte sind herzlich eingeladen.

Alle monatlichen Gesprächskreis-Treffen haben einen Schwerpunkt. Jeweils donnerstags von 18.15 Uhr bis 19.45 Uhr wird im großen Konferenzraum (6. Etage) des Evangelischen Krankenhauses gemeinsam getagt. In der behüteten Atmosphäre des Phoenix-Kreises kann jede Frage gestellt werden. In der Regel gibt es viele Antworten und es findet ein lebhafter Austausch statt. Jeder Teilnehmer kann entscheiden, inwieweit er persönliche Erfahrungen, Gefühle und Erlebnisse einbringen möchte.

Die aktuelle Broschüre mit allen Terminen liegt im Foyer des Evangelischen Krankenhauses aus und steht zum Download unter www.evkwesel.de bereit. Interessenten melden sich bitte telefonisch direkt bei der Krankenhaus-Seelsorgerin unter (02 81) 106 – 29 13 oder bei der Psychoonkologin unter (02 81) 106 – 27 06 an.