Kurz vor Ausbildungsstart suchen zahlreiche Unternehmen noch Auszubildende für dieses Jahr. Ebenso sind viele Jugendliche auf der Suche. Die Berufsberatung hilft am 30. Juli und 6. August telefonisch weiter.



Die Berufsberaterinnen und Berufsberater der Agentur für Arbeit Wesel sind auch in der aktuellen Situation mit ihrem gesamten Dienstleistungsangebot für die Jugendlichen da. Sie beraten ausführlich und individuell, zumeist telefonisch, aber auch per Mail. Sie stehen auch Eltern gerne für Fragen zur Verfügung.

Insbesondere für Ausbildungssuchende bietet die Berufsberatung am Donnerstag, 30. Juli, von 10.00 bis 18.00 Uhr die Sommerferien-Aktion „Bei Anruf – Ausbildung!“ an. Die Berater sind unter der Sonder-Rufnummer 0281 9620 888 oder per E-Mail an Wesel.Berufsberatung-251@arbeitsagentur.de erreichbar. Am Donnerstag der nächsten Woche, am 6. August, bietet die Berufsberatung ebenfalls diesen ganztägigen Service an.