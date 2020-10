Die Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (EUTB) in Wesel, Viktoriastraße 10, ist eine Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung oder Menschen, die von einer Behinderung bedroht sind, aber auch deren Familienangehörige, Freunde oder Kollegen.

Dabei ist die Beratung unabhängig davon, ob eine körperliche, geistige oder seelische Beeinträchtigung vorliegt.

Menschen mit einem oder mehreren Handicaps sollen genauso individuell leben und handeln können wie Menschen ohne Behinderung.

Wegen ihrer Beeinträchtigung haben die Betroffenen oftmals große Schwierigkeiten, sich im Dschungel der Behörden, Antragsverfahren und verschiedenen Anbietern von Hilfen zurecht zu finden.

Besonderes Augenmerk bei den Beratungen liegt auf dem sogenannten „Peer Counseling“. Dies bedeutet, dass die Ratsuchenden durch Menschen mit Behinderungen beraten werden, also eine „Beratung von Betroffenen für Betroffene“.

Dadurch wird ein partnerschaftlicher und niedrigschwelliger Austausch auf Augenhöhe ermöglicht.

Die Beratung ist kostenfrei. Sie umfasst alle Teilhabe- und Rehabilitationsleistungen und informiert über mögliche Leistungsansprüche nach den Sozialgesetzbüchern, zu Ansprechpartnern und den zuständigen Rehabilitationsträgern.

Zur Unterstützung der vier hauptamtlichen Mitarbeiter/innen der EUTB im Kreis Wesel – alle aus dem Bereich der Sozialarbeit - sind fünf Peerberater tätig.

Dadurch ergeben das Fachwissen der Hauptamtlichen und die eigenen Erfahrungen der ehrenamtlichen Peerberater/innen eine unschlagbare Kraft.

„Bei allen Beratungsgesprächen sind wir hauptamtlichen Mitarbeiter*innen als Ansprechpartner im Hintergrund“ erklärt Andrea Schnock, Beraterin bei der Teilhabeberatung Kreis Wesel. Und weiter: „Im Jahr 2019 führten wir knapp 300 Beratungen durch.“

Peerberaterin Andrea Frenkel (47) aus Moers hat bereits zwei Beratungen durchgeführt. Die seit 2009 an Depressionen Erkrankte, die jedoch mit einer guten medikamentösen Einstellung und einer begleitenden ambulanten Verhaltenstherapie wieder am Leben teilnehmen kann, will „den Rat Suchenden Mut machen, ihnen zur Seite stehen, mit ihnen die Wege, die anstrengend oder langwierig sein können, weitergehen“.

Kontaktaufnahme zu EUTB:

Mittwoch von 15.00 bis 18.00 Uhr und Donnerstag von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr sowie nach Vereinbarung unter der Tel. Nr.: 0281-16 43 58 86 oder -87. Außerdem per mail an info@teilhabeberatung-kreis-wesel.de

Ebenso befindet sich im Kreis Wesel eine zweite Beratungsstelle in Moers am Hanns-Albeck-Platz 2, welche unter der Telefonnummer 02841- 9000 31/32 erreichbar ist.

Eine Kontaktaufnahme mit der EUTB Kreis Wesel ist nicht nur in den offenen Sprechzeiten möglich, sondern telefonisch montags und mittwochs von 8:00 – 18:00 Uhr, dienstags und donnerstags von 8:00 – 16:00 Uhr und freitags von 8:00 – 13:00 Uhr.