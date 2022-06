Am 23. Juni und am 28. Juni bieten Karriereberater der Bundespolizei, der Bundeswehr, der Polizei und dem Zoll im Berufsinformationszentrum (BiZ) der Agentur für Arbeit Wesel offene Sprechstunden an.

Am Donnerstag, 23. Juni, stehen von 8.15 Uhr bis 13.00 Uhr die Karriereberatungen der Bundespolizei und der Bundeswehr für Informationen und Fragen getrennt zur Verfügung.



Am Dienstag, 28. Juni, folgen die Karriereberatungen der Polizei und des Hauptzollamtes Duisburg, ebenfalls von 8.15 Uhr bis 13.00 Uhr.

Interessierte können ohne Anmeldung ins BiZ der Arbeitsagentur Wesel an der Reeser Landstraße 61 kommen und sich über Berufe in Uniform schlau machen.

Generell ist ein Besuch im BiZ von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 08.00 bis 13.00 Uhr und Freitag bis 12.30 Uhr möglich. Um nötige Abstände zu gewährleisten, wird hier um vorherige Anmeldung gebeten (gilt nicht für die o.g. Sprechstunden). Diese kann telefonisch unter 0281/9620-455 oder per E-Mail an Wesel.BiZ@arbeitsagentur.de erfolgen.

Weitere Informationen rund um das BiZ findet man online unter www.arbeitsagentur.de/vor-ort/wesel/biz-wesel.