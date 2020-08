Unter dem Motto „Ausbildung & mehr“ laden Berufsberater der Agentur für Arbeit Wesel am 2. September zu einem offenen Beratungsangebot auf der Landesgartenschau in Kamp-Lintfort ein.



Von 10.00 bis 15.00 Uhr ist die Berufsberatung am Stand der Wirtschaftsförderung der Stadt Moers vertreten und beantwortet Fragen, unter anderem zu folgenden Themen:

• Was kann man nach der Schule machen?

• Wie findet man jetzt noch eine Ausbildung?

• Das Auslandsjahr ist geplatzt – was nun?

• Welcher Studiengang ist der richtige für mich?

Außerdem kann man sich über offene Ausbildungsstellen für 2020 und 2021 informieren und konkrete Stellenangebote erhalten. Das offene Angebot richtet sich sowohl an Jugendliche, als auch an Eltern oder Großeltern, die Fragen zu diesen Themen haben.

Informationen zur Landesgartenschau unter www.landesgartenschau2020.de.

Weitere Informationen zur Berufsberatung unter www.dasbringtmichweiter.de/typischich