"Nach der Bücherei in Wesel-Obrighoven, die bereits Mitte Mai wieder geöffnet hatte, erwartet das Büchereiteam in der Feldmark (gegenüber dem Berufskolleg) ab Sonntag, 21. Juni, wieder interessierte Leser.", kündigt die katholische Kirchengemeinde St. Nikolaus Wesel an.

Natürlich alles unter den vorgeschriebenen Hygienebestimmungen, aber mit vielen neuen Büchern und interessanten Zeitschriften. Ob Kochen, Basteln, Schmökern, für jeden findet sich der passende Lesestoff.

Die Öffnungszeiten

... der Bücherei in Wesel-Obrighoven (St.-Antonius-Weg 13): Sonntags von 11.30 bis 12 Uhr, mittwochs und samstags 17 bis 18 Uhr

... der Bücherei in Wesel-Feldmark (An der Herz-Jesu-Kirche 6): Sonntags von 10 bis 12 Uhr, montags 17 bis 18.30 Uhr