Es klingt, als hätte er absichtlich gewartet: Darius kam elf Tage nach dem ausgezählten Termin zur Welt, und so ist der Junge aus Wesel nun das 1000. Baby dieses Jahres, das im Marien-Hospital geboren wurde. Die Eltern Pia und David sind glücklich über ihr erstes Kind und freuen sich mit Familie und Freunden über den „Wonneproppen“. Darius kam am 19. September kerngesund zur Welt, er wog bei der Geburt 3890 Gramm und ist 52 Zentimeter groß.

„Alles ist glatt gegangen. Wir haben uns auf der Geburtsstation sehr gut aufgehoben gefühlt“, sagt Mutter Pia. Krankenhausdirektor Jürgen Gerhorst überreichte den jungen Eltern im Namen des Marien-Hospitals einen Blumenstrauß. Glückwünsche gab es auch von Chefarzt Prof. Dr. Stephan Böhmer. Er freut sich, dass die 1000-er Marke trotz der Corona-Pandemie wie schon 2019 und 2020 früh im Jahr erreicht werden konnte. „Nach Maßgabe der geltenden Regelungen tun wir in Medizin und Pflege alles für eine rundum sichere Geburt. Sämtliche damit verbundenen Maßnahmen werden täglich hinterfragt, überprüft und bei Bedarf umgehend angepasst, um Mutter, Kind und Vater zu schützen“, versichert Prof. Böhmer.