Das Beratungsbüro in Ihrer Nähe

Die Ergänzende Unabhängige Teilhabeberatung (EUTB)® berät Menschen, die eine Behinderung haben oder von einer Behinderung bedroht sind. Aber auch Angehörige werden zu Fragen der Rehabilitation und Teilhabe unterstützt. Die Art der Behinderung spielt dabei keine Rolle.

Die Beratungsbüros sind in Wesel und Moers, die EUTB® ist jedoch für den gesamten Kreis Wesel zuständig. In Moers stehen die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen Sandra Böhnke und Christina Vortmeier, in Wesel die langjährige Mitarbeiterin Andreas Schnock und die neue Beraterin Sandra Tinnefeld für telefonische Beratungen zur Verfügung. Die EUTB® übernimmt dabei eine Art Lotsenfunktion, um die Ratsuchenden an entsprechende Leistungsträger, Leistungserbringer oder andere weiterführende Beratungsstellen zu verweisen. Einen großen Schwerpunkt bildet die Peer-Beratung, d.h. Betroffen beraten Betroffene. Gerade bei Themen „Leben bzw. Arbeiten mit Behinderung“ können Menschen mit ähnlichen Lebenssituationen gute Rollenvorbilder sein. Die eigenen behinderungsbedingten Erfahrungen bieten Ratsuchenden eine vertrauensvolle und einfühlsame Basis, um offene Fragenstellungen zu klären. Grundsätzlich kann die Beratung durch die EUTB® nochmal neue Impulse für die eigene Problemlösungskompetenz bieten.

In Zeiten von Corona ist die EUTB® montags und mittwochs von 8 Uhr bis 18 Uhr und dienstags und donnerstags von 8 Uhr bis 16 Uhr und freitags von 8 Uhr bis 14 Uhr unter den Telefonnummern 0281 16 43 58 86 oder -87 oder unter info@teilhabeberatung-kreis-wesel.de erreichbar.