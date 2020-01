Der Niederrhein und das angrenzende westliche Münsterland sind die Heimat von landwirtschaftlichen Familienbetrieben, die mit kleinen Tierbeständen große Spezialitäten herstellen.



Wasserbüffel

Beispiele hierfür sind ein Büffelhof aus Bocholt, der seine Wasserbüffel nicht nur als Landschaftspfleger einsetzt, sondern auch köstliche Büffelkäse herstellt und ein Biohof, der die Blutwurst der alten Haustierrasse Buntes Bentheimer Landschwein zum Himmel und Äd-Gericht von Biomentor Ullrich Langhoff beisteuerte.

„Das Messepublikum ist total an den Haltungsform unserer Wasserbüffel interessiert“, so Silvia Mölders vom Büffelhof, die mit ihrer Tochter Anna auch bereits eine Hofnachfolgerin in den Startlöchern hat.

Körbe flechten



Am Montag waren Ullrich Langhoff (Weseler Gastronom) und Thomas Rips (aus Kerken) Gäste auf dem Stand der Genussregion Niederrhein. Auch Anneliese Hawix von einer Hoffleischerei und Korbflechtmeisterin Magret Schiffer aus Sonsbeck waren mit an Bord und präsentierten den Niederrhein mit hofeigenen Wurstspezialitäten und einem Flechtworkshop für die Gäste.

Auch die nächsten fünf Tage stehen ganz im Zeichen niederrheinisch westfälischer Getränkespezialitäten.

Der Auftritt der Genussregion Niederrhein wurde mit Hilfe des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Naturschutz und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen ermöglicht und von der Entwicklungsagentur Wirtschaft des Kreises Wesel organisiert.