Wie angekündigt hat der Wahlausschuss die Vorschläge der Parteien und Wählergruppen für die Kommunalwahl am 13. September in Wesel überprüft und bestätigt.

Damit stehen die Kandidat*innen für den Chefposten im Rathaus und für die Ratsmandate fest.

Bürgermeisterkandidaten:

Für den Chefposten im Weseler Rathaus werfen 5 Kandidat*innen ihren Hut in den Ring. Dies sind (in alphabetischer Folge):

Stefan Arne Bremkens, FDP

Ulrich Gorris, Bündnis 90/Die Grünen

Sebastian Hense, CDU

Barbara Wagner, DIE LINKE

Ulrike Westkamp, SPD

Amtsinhaberin Ulrike Westkamp tritt damit gegen drei Männer und eine Frau an.

Einen ersen Aufschlag mit einer Befragung der Spitzen-Kandidat*innen zur Kommunalwahl in Wesel macht Dirk Bohlen.

Mal sehen, was da so an Antworen kommt. Eigene FRagen des Stadjugendrings werden folgen.

Ratskandidaten

In den Weseler Rat wollen insgesamt sieben Parteien und Wählergruppen einziehen. Sie alle stellen Kandidat*innen für alle 25 direkt zu vergebenden Mandate.

Dies sind (in alphabetischer Folge):

Bündnis90/Die Grünen

CDU

Die PARTEI

DIE LINKE

FDP

SPD

WfW

CDU, SPD, FDP, Grüne und Linke sind altbekannte Parteien im Rat. Die WfW ist eine Neugründung nach Austritt einiger Ratsmitglieder aus der CDU-Fraktion.

Gänzlich neu im Geschäft ist Die PARTEI, die noch nie in Wesel für den Rat zur Wahl stand.

Neben den 25 Direktmandaten, über die in den Weseler Stimmbezirken unmittelbar entschieden wird, sind noch 25 weitere Ratsmandate zu vergeben. Diese werden entsprechend dem Anteil der Stimmen aus den Vorschlägen der Parteien zur Listenwahl besetzt.

Alle Listen zusammengerechnet, stehen Insgesamt 157 Bewerber*innen zur Wahl.

Inzwischen haben alle Parteien bereits fleißig plakatiert. Wer wie im Netz unterwegs ist oder sonstwie für sich Werbung macht les Ihr bald hier.

Fortsetzung folgt