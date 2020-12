Aufgrund der Corona-Pandemie ist der Besuch der Kreisverwaltung aktuell nur nach vorheriger Terminvereinbarung möglich. Termine für den Zulassungs- und Führerscheinservice in Wesel sowie das Dienstleistungszentrum in Moers können für Privatkunden grundsätzlich nur noch online über das neue Terminreservierungsverfahren gebucht werden.

Terminreservierungen sind sowohl über den Computer als auch über das Tablet oder das Smartphone unter folgenden Links möglich:

Das neue Terminreservierungs-Verfahren ist deutlich einfacher als in der Vergangenheit. Zudem hilft es dabei, Wartezeiten zu vermeiden, die bei der telefonischen Reservierung auftreten. Die Terminbestätigung erfolgt direkt per E-Mail. Gebuchte Termine können über das Verfahren auch direkt geändert oder storniert werden. Die Terminbestätigung ist am vereinbarten Termin mitzubringen, um sich damit direkt an den Servicepunkten per QR-Code-Scan oder persönlich vor Ort anzumelden.

In Sonderfällen oder bei Problemen ist auch das ServiceCenter des Kreises Wesel weiterhin bei der Terminvereinbarung behilflich.