Aufgrund von Bauarbeiten wird die Weseler Straße an der Einmündung zur B58 in der Zeit vom 6. bis 17. Juli gesperrt. Die Haltestellen „Rheinberg-Borth Solvay“, „Kolkstraße“ und „Borth Kirche“ können von der Linie 68 nicht angefahren werden. Dies teilt das verantwortliche Fuhrunternehmen mit.

Ersatzhaltestellen sind „Rheinberg-Borth, Schmiede“ sowie „Bürgerbus-Haltestelle auf der Gathstraße“. Für Fahrgäste in Richtung Moers bedeutet dies: Nach der Haltestelle „Rheinberg Wallacher Weg“ wird der Bus nach links abbiegen in die Straße „Niederwallach“. Die Fahrt führt über die Ersatz-Haltestelle für „Schwarzer Weg“ und folgt dann dem regulären Linienweg.

Für die Linien SB7 und 67 entfallen die Haltsstellen „Friedhof“, „Marktstraße“, „Winkeling“, „Elvericher Weg“, „Hotel Bürick“ und „Wallacher Weg“ für Linie SB 7 und 67 (nur sonntags). Zusätzlich für die Linie 67 am Sonntag entfallan die Haltestellen „Borth“, „Solvay“ und „Alpen Rillerbrück“.

Fahrgäste nach Geldern können ab Marktstraße die Linie 67 nutzen, sowie von allen anderen Haltestellen in Büderich mit der Linie 68 bis Marktstraße fahren und dann in die Linie 67 umsteigen.

Die Mitteilung schickt Pia Haber (DB Regio Bus, Region Nordrhein-Westfalen, Fahrgastmarketing)