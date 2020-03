Die kommunalen Verwaltungen schicken diese aktuelle Mitteilung des NRW-Landesregierung an die regionalen Medien ...



Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet hat gestern, 13. März 2020, das Corona-Maßnahmenpaket der Landesregierung vorgestellt und dessen Zielrichtung formuliert.Um die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Coronavirus so weit wie möglich einzudämmen, sind einschneidende Maßnahmen zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger schnellstmöglich umzusetzen. Leitlinie ist dabei, die Anzahl sozialer Kontakte in den kommenden Wochen zu reduzieren:

Der Schulbetrieb wird ab Montag, 16. März 2020, komplett eingestellt.Damit die Eltern Gelegenheit haben, sich auf diese Situation

einzustellen, können sie bis einschließlich Dienstag, 17. März 2020, aus

eigener Entscheidung ihre Kinder zur Schule schicken. Die Schulen

stellen an diesen beiden Tagen während der üblichen Unterrichtszeit eine

Betreuung sicher.

Für die Kinder der Klassen 1 bis 6 von Eltern der sogenannten

systemrelevanten Berufsgruppen – dazu zählen insbesondere:

„Alle Einrichtungen, die der Aufrechterhaltung der Gesundheitsversorgung

und der Pflege sowie der Behindertenhilfe, Kinder- und Jugendhilfe, der

öffentlichen Sicherheit und Ordnung einschließlich der

nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr (Feuerwehr, Rettungsdienst und

Katastrophenschutz), der Sicherstellung der öffentlichen Infrastrukturen

(Telekommunikationsdienste, Energie, Wasser, ÖPNV, Entsorgung), der

Lebensmittelversorgung und der Handlungsfähigkeit zentraler Stellen von

Staat, Justiz und Verwaltung dienen“ –

wird während der gesamten Zeit des Unterrichtsausfalls ein

entsprechendes Betreuungsangebot vorbereitet werden. Die Einzelheiten

regelt die Schulleitung.

Für die Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen oder

„Kinderbetreuungen in besonderen Fällen“ gilt ab Montag, 16. März 2020,

ein generelles Betretungsverbot für Kinder. Für systemrelevante

Berufsgruppen wird die Versorgung der Kinder in den Einrichtungen

ebenfalls sichergestellt.

Hierüber sind alle Träger informiert worden. Für Rückfragen können sich

Eltern direkt bei ihrer Betreuungsstelle/Kindertageseinrichtung melden.

In der Zuständigkeit der Stadt Wesel legt Bürgermeisterin Ulrike

Westkamp nach Beratung im Stab für außergewöhnliche Ereignisse (kurz

SAE) folgende Maßnahmen fest:

Ab Samstag, 14.03.2020, sind folgende städtische Einrichtungen

geschlossen:

Sämtliche städtischen Sportanlagen (Sportplätze und Sporthallen),

alle städtischen Kultureinrichtungen; dazu zählen das städtische

Archiv, die Musik- und Kunstschule, die Stadtbücherei, das

Schill-Museum, Galerie und Theaterkasse im Centrum sowie das

Städtische Bühnenhaus,

Jugendzentrum KARO.

Traugäste des Standesamtes werden gebeten, die Zahl der Teilnehmenden

auf 15 Personen im Trausaal zu begrenzen.

Die festgesetzten Regelungen gelten zunächst bis zum 19. April 2020 bzw.

bis zu deren Aktualisierung oder Aufhebung. Diese Informationen sind auch auf der Homepage der Stadt Wesel unter www.wesel.de hinterlegt.

Der aktuelle Stand zur Anzahl der bestätigten Fälle von labordiagnostisch nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus (Covid-19) im Kreis Wesel sowie allgemeine Hinweise können unter dem nachfolgendem Link eingesehen

werden:

https://www.kreis-wesel.de/de/themen/coronavirus/

Mit diesen Maßnahmen schränken wir den Lebensalltag vieler Menschen ein, bitten in diesem Zusammenhang um Verständnis.

Letztendlich dienen diese dem Schutz der Bürgerinnen und Bürger sowie der Beschäftigten der Stadt Wesel und liegen somit auch im allgemeinen Interesse.

Die Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, über diese Festsetzungen hinaus in ihrem Alltag auf die allgemeinen Verhaltensregeln des Robert Koch-lnstitutes (RKI) zu achten.