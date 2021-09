Die Agentur für Arbeit Wesel bietet am 7. Oktober 2021 wieder ein Video-Seminar zu einem beliebten Studienfach an. Diesmal geht es um das Lehramtsstudium. Zu dem kostenlosen Seminar kann man sich jetzt per E-Mail anmelden.



Dr. Verena Wockenfuß von der Universität Duisburg-Essen informiert in dem virtuellen Vortrag informiert über das Lehramtsstudium. Sie geht unter anderem auf folgende Fragen ein: Welche Studienangebote gibt es in NRW? Was sind die Zugangs- und Zulassungsvoraussetzungen? Wie baut sich das Studium auf? Welche Fächerkombinationen können gewählt werden? Wie sehen die Aufgaben im schulischen Alltag von Lehrerinnen und Lehrern aus? Wie finde ich heraus, ob der Schuldienst die richtige Wahl für mich ist? Sie geht zudem auf die Zukunftsperspektiven des Berufs ein.

Zu dem kostenlosen Video-Seminar am Donnerstag, 07. Oktober, von 16.00 bis 17.30 Uhr kann man sich bis einen Tag vorher per E-Mail an Wesel.BiZ@arbeitsagentur.de anmelden. Die Teilnehmenden erhalten einen Link, mit dem sie dem Video-Seminar bei Zoom beitreten können.

Weitere Informationen gibt es im BiZ Wesel unter Tel. 0281/9620455.