Für die Ferienbetreuung 2020 in Wesel sind noch Plätze frei. Die Anmeldungen werden am Freitag, 19. Juni, von 13 bis 16 Uhr im Foyer des Rathauses der Stadt Wesel entgegengenommen. Um möglichst vielen Weseler Kindern eine Betreuungsmöglichkeit zu bieten, entfallen die Anmeldekriterien „Berufstätigkeit der Erziehungsberechtigten“ sowie „die vorrangige Inanspruchnahme eines OGATA-Platzes“.



Kinder zwischen 6 und 12 Jahren werden zwei Wochen lang in der Zeit von 9 bis 16.30 Uhr an unterschiedlichen Schulen im Weseler Stadtgebiet betreut.

Die Betreuung erfolgt in drei Blöcken:



Der erste Block findet in der Zeit vom 29. Juni. bis zum 10. Juli 2020 in den Grundschulen Büderich, Obrighoven und Feldmark statt.

Der zweite Block umfasst den Zeitraum 13. bis 24. Juli 2020 im Andreas-Vesalius-Gymnasium sowie im Paulinum.

Der letzte Betreuungsabschnitt findet in der Zeit vom 27. Juli bis zum 7. August 2020 in der Gemeinschaftsgrundschule Innenstadt, dem Paulinum und dem Andreas-Vesalius-Gymnasium statt.

Die Zuordnung zu dem jeweiligen Betreuungsplatz richtet sich nach dem Wohnort des Kindes. Eine Karte mit den Bezirken der Ferienbetreuung ist den Anmeldeunterlagen beigefügt.

Die Anmeldung

Die Sorgeberechtigten werden darum gebeten, ihre Kinder nicht mit zur Anmeldung zu bringen und einen Mund- und Nasenschutz zu tragen. Die Teilnahmegebühr für die Mittagsverpflegung und den Bustransfer ist bei der Anmeldung direkt (Barzahlung und EC-Zahlung möglich) zu entrichten.

Die Anmeldebögen werden an der Information im Rathaus und im Foyer der Stadtbücherei ausgelegt. Ebenfalls können diese auf der Internetseite der Stadt Wesel (www.wesel.de) heruntergeladen werden.

Weitere Auskünfte erteilt Sandra Scharnberg (Team Kinder- und Jugendförderung) unter der Telefonnummer 0281/203 2567.