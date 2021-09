Der Integrationsrat bietet ab sofort an jedem vierten Freitag im Monat ein Frauencafé im Mehrgenerationenhaus Bogen (Pastor-Janßen-Str. 7, 46483 Wesel) an.

Unter der Federführung von Juan Khadij, stellvertretende Vorsitzende des Integrationsrates, treffen sich Frauen mit oder ohne Migrationshintergrund regelmäßig an jedem 4. Freitag im Monat, erstmalig am 24. September 2021, jeweils in der Zeit von 9.00 Uhr – 11.00 Uhr, um über aktuelle Themen zu reden, zum Beispiel Gesundheit, Erziehung, Bildung und vieles mehr.

Das Café soll Frauen die Möglichkeit bieten, sich in gemütlicher Atmosphäre mit anderen Frauen auszutauschen und interessante Gespräche zu führen. Insbesondere für Frauen mit Migrationshintergrund bietet das Café eine gute Gelegenheit, deutsch zu sprechen und zu lernen.