Das Gesundheitsangebot spielt in der Dorfschule in Ginderich eine große Rolle.Neben den verschiedensten Sport- und Gesundheitsangeboten, die jede Woche in Ginderich stattfinden wird auch der Bereich der Ernährung angesprochen.

So ist auch der zweite Ernährungskurs 2020 entstanden. In diesem Kurs „Gesunde Ernährung mit Lust – Abnehmen und Essen ohne Frust“, der am Montag, 23. März, 19 Uhr in der Dorfschule beginnt wird deutlich, dass Essen auch Lebensqualität bedeutet. Wie finde ich eine gute Balance zwischen Bedarf und Bedürfnis im Alltag? Die Teilnehmer an diesem Kurs erwerben Grundwissen für eine alltagstaugliche gesunde Ernährung nach den Empfehlungen der DGE.

Das Angebot richtet sich an alle Menschen, die eine gesunde und ausgewogene Ernährungsweise erlernen wollen, um Übergewicht zu vermeiden oder abzubauen. Es wird keine Diät gemacht sondern ein Ernährungstraining. Die Kursgebühr beträgt 110 Euro. Dieser Präventionskurs wird durch alle gesetzlichen Krankenkassen nach § 20 SGB V gefördert. Das Kurskonzept ist zertifiziert und bis zu 80 Prozent der Kursgebühr sind erstattungsfähig.

Angeboten wird dieser über acht Abende gehende Kurs von der Diplom Oecotrophologin Beate Hemmers, die auch die Anmeldungen unter der Rufnummer 0175-1679326 annimmt.