Der Sozialpsychiatrische Dienst des Fachdienstes Gesundheitswesen des Kreises Wesel bietet ab März 2020 eine offene Sprechstunde an. Das Angebot ist kostenlos und richtet sich an Menschen in Krisensituationen, die psychisch erkrankt sind, sowie deren Angehörige und das soziale Umfeld. Für die Beratung steht ein Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und/oder ein/e Sozialarbeiter/in zur Verfügung. Die Beratung unterliegt der Schweigepflicht.

Am Standort Moers, Mühlenstraße 9-11 in Zimmer 133 (1. Etage), können sich Interessierte jeden Montag in der Zeit von 10 bis 12 Uhr beraten lassen. Um Wartezeiten zu vermeiden wird um eine telefonische Anmeldung unter 02841-202 1138 oder bei judith.wolf@kreis-wesel.de gebeten.

Am Standort Wesel, Jülicher Straße 6 in Zimmer 136 (1. Etage), findet die offene Sprechstunde jeden Dienstag von 10 bis 12 Uhr statt. Auch hier wird um Anmeldung gebeten unter 0281/207-7526 oder bei christiane.krieger@kreis-wesel.de gebeten.

Die offene Sprechstunde ist ein unverbindliches Angebot zur zeitnahen Abklärung und Beratung bei psychischen und psychosomatischen Erkrankungen.

Neben einer Basisdiagnostik bekommen Interessierte Empfehlungen zur weiteren Vorgehensweise und anderen Angeboten im ambulanten, stationären, medikamentösen, psychotherapeutischen Bereich. Eine ärztliche oder psychotherapeutische Behandlung ist in diesem Rahmen nicht möglich.