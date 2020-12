Einen sterbenden Menschen auf seinem letzten Weg nicht begleiten zu dürfen, löst bei vielen Angehörigen neben der Trauer auch ein Gefühl von Schuld und Hilflosigkeit aus.

Damit Angehörige, deren Lieben mit COVID-19 verstorben sind, sich mit Menschen, die ähnliches erlebt haben, in einem sicheren Raum austauschen können bieten wir eine Onlinetrauergruppe per Zoom an.

Die Gruppenleiterinnen Eva Chiwaeze und Eva Kersting treffen sich online mit den Interessenten, nämlich: am 9. Dezember in der Zeit von 19 bis 21 Uhr, am 24. Dezember in der Zeit von 14 bis 16: Uhr, am 21. Januar in der Zeit von 18 bis 20 Uhr und am 4. Februar 2021 in der Zeit von 18 bis 20 Uhr.

Anmeldungen sind erbeten unter:

chiwaeze@hospiz-wesel.de oder per Telefon: 01522 1946 849

oder: info@Lebenswege-Niederrhein.org oder per Telefon: 02850/7306