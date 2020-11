Am Sonntag, 22. November finden durch das Kommunale Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) Wartungsarbeiten an zentralen IT-Systemen statt, die auch die Kreisverwaltung Wesel betreffen. Aufgrund der Corona-Pandemie wurden die notwendigem Arbeiten bereits so weit wie möglich reduziert.



Trotzdem wird die Kreisverwaltung Wesel und damit auch das Gesundheitsamt des Kreises Wesel am Sonntag, 22. November 2020, von 7 – 13 Uhr per Email nicht direkt erreichbar sein. Während dieser Zeit eingehende Emails werden nach Ende der Wartungsarbeiten zugestellt und abgearbeitet. Auch die Covid 19-Meldeformulare für Kontaktpersonen, Reiserückkehrer, PoC-Tests in Einrichtungen stehen in diesem Zeitraum nicht zur Verfügung.