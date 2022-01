Ich bin doch nicht behindert – die Angst vorm Schwerbehindertenausweis

In vielen Beratungsgesprächen der Ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung (EUTB)® geht es um gesundheitliche Einschränkungen und das Leben und Arbeiten mit Behinderung und /oder chronischer Erkrankung. Die offizielle Feststellung einer Behinderung scheuen aber immer noch einige Menschen, da sie Angst vor der Stigmatisierung haben. Der Schwerbehindertenausweis mache die Behinderung amtlich. Gerade bei nicht sichtbaren Behinderungen spielt dieser Aspekt eine wesentliche Rolle. Dabei haben behinderte Menschen ein Recht auf besondere staatliche Leistungen. Dadurch soll ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft und am Arbeitsleben gestärkt werden. Ziel dieser Leistungen ist es, die durch die Behinderung entstehenden Nachteile möglichst zu minimieren oder auszugleichen.

Menschen mit Behinderung oder chronischen Erkrankung können beim Kreis Wesel einen Antrag auf einen Schwerbehindertenausweis stellen. Schwerbehindert ist, wer einen Grad der Behinderung (kurz: GdB) von 50 oder höher erhält.

Bei bestimmten gesundheitlichen Beeinträchtigungen werden sogenannte Merkzeichen in den Schwerbehindertenausweis eingetragen. Diese Merkzeichen berechtigen zu weitergehenden Hilfen, um behinderungsbedingte Nachteile auszugleichen. Dennoch bleibt es eine persönliche Entscheidung und betroffenen Menschen sollten sich damit auch wohlfühlen und auseinandersetzen.

Erste Fragen zu diesem Thema können auch im Rahmen der Beratung durch die EUTB® erörtert werden. Die Beratung der EUTB® umfasst Fragen zur Rehabilitation, zur Teilhabe am Arbeitsleben, zur sozialen Teilhabe und zur Sicherung des Lebensunterhaltes und vielen mehr. Dabei übernimmt die EUTB® eine Art Lotsenfunktion, um Ratsuchenden so schnell wie möglich an die entsprechenden Leistungsträger oder andere weiterführende Beratungsstellen zu verweisen.

Weitere Informationen erhalten Sie in der Ergänzenden Unabhängigen Teilhabeberatung (EUTB®) unter Tel: 0281 16 43 58 86 oder -87 oder unter info@teilhabeberatung-kreis-wesel.de

www.teilhabeberatung-kreis-wesel.de