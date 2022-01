Jeder Betroffene wünscht sich eine einfühlsame und kompetente Übermittlung der Diagnose Krebs sowie eine detaillierte, aber dennoch laiengerechte Aufklärung über Diagnostik- und Therapiemaßnahmen und Alternativen. Dabei sollten Patienten entscheiden können, wieviel ‚Wahrheit‘ sie zu erfahren wünschen.

Pfarrerin Gesine Gawehn und Dr. Birgit Zilch-Purucker moderieren am Donnerstag, 27. Januar, einen Themenabend, der sich damit beschäftigt, was „richtig“ ist und ob bzw. warum es sinnvoll ist, auf Gefühle einzugehen. Das Treffen, zu dem an Krebs Erkrankte und deren Angehörige eingeladen sind, findet von 18.15 bis 19.45 Uhr im großen Konferenzraum (6. Etage) des Evangelischen Krankenhauses in Wesel statt. Es gilt für die Teilnehmer die 2G+-Regelung. Interessenten melden sich bitte direkt bei der Krankenhaus-Seelsorgerin unter Tel. 0281/1062913 oder bei der Psychoonkologin unter 0281/1062706 an.