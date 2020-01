Die sogenannten „Raumklimakarten“ waren auch in diesem Winter wieder sehr begehrt. Seit Dezember letzten Jahres sind mehr als 300 Karten im Scheckkartenformat kostenlos im Weseler Rathaus an Bürgerinnen und Bürger ausgegeben worden. Die Karten geben Aufschluss über das Raumklima und die Luftfeuchtigkeit zu Hause. Inzwischen sind alle Karten vergriffen. Weiteren Nachschub wird es in diesem Winter nicht mehr geben.



Intensive Stoßlüftung

„Die Karten geben aber nur einen ersten Hinweis, ob ein Feuchtigkeitsproblem vorliegt.“, betont Ingrid von Eerde, Klimaschutzmanagerin der Stadt Wesel. „Auch ohne eine Raumklimakarte kann man der Schimmelbildung durch richtiges Lüften und Heizen vorbeugen. Intensive Stoßlüftung ist dauerhaft gekippten Fenstern immer vorzuziehen, um für einen schnellen Luftaustausch zu sorgen, ohne dass die Raumwände auskühlen.“, ergänzt von Eerde.

Optimal Energie und damit Kosten sparen



Zudem gilt: „Fenster auf“ heißt gleichzeitig „Thermostat zu“! Nur so können optimal Energie und damit Kosten gespart werden. Anders würde die warme Heizungsluft direkt über das Fenster entweichen. Gleichzeitig sollte die Temperatur in den Räumlichkeiten auch bei Abwesenheit nicht unter 16 Grad Celsius fallen. Zu kalte Räume können ebenfalls Schimmelbildung begünstigen.

Probleme mit Feuchtigkeit und Schimmel

Wer bei sich zu Hause Probleme mit Feuchtigkeit und Schimmel beobachtet, kann fachliche Hilfe bei der Energieberatung der Verbraucherzentrale NRW im Kreis Wesel erhalten. In einem kostenlosen telefonischen Beratungsgespräch oder einer Beratung zu Hause für 60 Euro kann der Energieberater der Verbraucherzentrale auf Ursachensuche gehen und Handlungs- und Sanierungsmöglichkeiten aufzeigen.

Weitere Informationen zum Angebot der Energieberatung der Verbraucherzentrale unter Telefon 0281/47368415 oder wesel.energie@verbraucherzentrale.nrw