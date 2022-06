Ein Info-Abend für werdende Eltern am Sankt Marien Krankenhaus in Ratingen findet statt am Montag, 4. Juli, um 19 Uhr im Seminarzentrum im Ärztehaus (3. Etage, Mühlheimer Straße 37, Ratingen). Ende ist gegen 21.30 Uhr. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Dann informieren Dr. Kniesburges und sein Team zum geburtshilflichen Konzept und den Leistungen der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe.

Unter anderem werden die Möglichkeiten der Schmerzbehandlung unter der Geburt, die Vor- und Nachteile unterschiedlicher Geburtspositionen und die Versorgung des Kindes nach der Geburt erklärt.

Im Anschluss an die Veranstaltung besteht die Möglichkeit, gemeinsam den Kreißsaal des Sankt Marien Krankenhauses zu besichtigen

Selbstverständlich steht das Referenten-Team nach den Vorträgen für alle Fragen zum Thema Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett zur Verfügung.

Anmelden, 3G+ und mehr

WICHTIG: Teilnehmer müssen sich vorab im Sekretariat der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe, Fr. Schmitz, unter Tel. 02102/8514206 anmelden.

Zum besonderen Schutz unserer werdenden Mütter gilt für alle Teilnehmer 3G+, das heißt, ein negativer Testnachweis ist unabhängig vom Impfstatus nötig. Ohne Nachweis kann die Teilnahme leider nicht erlaubt werden. Zudem ist das Tragen einer FFP2-Maske während der gesamten Veranstaltung Pflicht.

Virtueller Blick in den Kreißsaal

Wer vorab schon einmal einen Blick in den Kreißsaal und auf die Entbindungsstation werfen möchte, findet dazu ein Video auf der Website des Krankenhauses unter: www.sankt-marien-ratingen.de/kranken-haus/fachgebiete/geburtshilfe. Dort sind auch alle aktuellen Corona-Maßnahmen aufgelistet.