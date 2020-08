Mit neuer Energie und unter neuen Bedingungen startet am Montag, 17. August, das Internetcafé im Mehrgenerationenhaus "Bogen" (Pastor-Janßen-Straße 7) wieder durch. Hier finden wieder die Computerkurse statt.

"Im gut gelüfteten Raum für das Internetcafé werden sich immer nur zwei Personen aufhalten, jeweils ein Mentor mit einem Lernenden. Zwischen den beiden Personen wird eine Trennwand aus Plexiglas aufgestellt, so dass sich die beiden problemlos und ungefährdet verständigen können und man leicht einen Blick auf Smartphone, Tablet oder Computer werfen kann. Nach jeder Unterrichtsstunde wird alles gründlich desinfiziert.", heißt es in der Ankündigung.

Anmeldung bei Willi Dreßen, Telefon 02803/4103 oder per Mail an: willidressen.73@gmail.com