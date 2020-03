Um in der aktuellen Lage die wichtigsten Dienstleistungen erbringen zu können, konzentrieren sich die Agentur für Arbeit Wesel und das Jobcenter Kreis Wesel auf die Bearbeitung und Bewilligung von Geldleistungen.

Dafür schaffen wir die Voraussetzungen, dass diese Fragen und Anliegen auch ohne persönlichen Kontakt geklärt werden können. So wollen wir einen Beitrag zum Gesundheitsschutz und zum Eindämmen der Pandemie leisten und gleichzeitig die Zahlung von Geldleistungen in dieser schwierigen Lage sicherstellen.

Aufgrund der aktuellen Lage haben wir für alle Kundinnen und Kunden folgende Informationen:

1. Persönliche Vorsprachen:

Agentur für Arbeit:

Die Möglichkeit zum persönlichen Kontakt in unseren Dienststellen bleibt für Bargeldauszahlungen im Notfall bestehen. Alle anderen Anliegen werden ab Mittwoch, 18.03.2020, telefonisch oder per E-Mail geklärt.

Jobcenter Kreis Wesel:

Die Dienststellen des Jobcenters im Kreis Wesel bleiben ab dem 18.03.2020 geschlossen. Auch bis zu diesem Zeitpunkt bitten wir von persönlichen Vorsprachen abzusehen. An den Standorten Wesel, Dinslaken, Moers und Kamp-Lintfort (Kamperdickstraße) wird es eine Notfallbesetzung an den Empfängen geben, die nur nach telefonischer Vorabstimmung aufgesucht werden können. Weitere Informationen über Aushänge und Erreichbarkeit im Notfall erhalten Sie unter: www.jobcenter-kreis-wesel.de

Für Arbeitsagenturen und Jobcenter gilt:

Alle persönlichen Gesprächstermine entfallen ohne Rechtsfolgen. Sie müssen diese Termine nicht absagen, Sie müssen diesbezüglich auch nicht anrufen. Sie können Anträge formlos per Mail oder über unsere eServices (www.arbeitsagentur.de/eServices oder www.jobcenter.digital) stellen oder in den Hausbriefkasten einwerfen. Es entstehen Ihnen keine Nachteile, wenn Sie nicht persönlich vorsprechen. Bitte kommen Sie wirklich nur im Notfall in die Dienststellen.

2. Anliegen telefonisch klären – auch die Arbeitslosmeldung

Agentur für Arbeit Wesel:

Die persönliche Vorsprache bei Arbeitslosmeldung in den Arbeitsagenturen entfällt vorläufig. Sie können die Meldung telefonisch unter 0800 45555 00 (gebührenfrei) vornehmen.

Außerdem finden Sie:

- Anträge auf Arbeitslosengeld I unter www.arbeitsagentur.de/eservices

- Weiterbewilligungsanträge für die Grundsicherung (Arbeitslosengeld II) unter https://www.jobcenter.digital

Die Agenturen für Arbeit werden so schnell wie möglich zusätzliche Telefonnummern schalten und sie darüber sowohl über unsere Internetseiten als auch über die überregionale und regionale Presse informieren.

Da wir unsere telefonischen Kapazitäten aufgrund des erwarteten sehr hohen Anrufaufkommens auch technisch verstärken müssen und dies einige Tage in Anspruch nehmen wird, kann unsere Erreichbarkeit vereinzelt eingeschränkt sein.



Jobcenter Kreis Wesel:

Um die Vermeidung von persönlichen Vorsprachen zu ermöglichen, werden die telefonischen Erreichbarkeitszeiten ausgeweitet. Sollte Ihnen die Telefonnummer Ihrer Sachbearbeitung oder Arbeitsvermittlung nicht bekannt sein, erhalten Sie weitere Informationen durch das Service Center des Kreises Wesel: 0281 207 7200.

Das Jobcenter Kreis Wesel wird sich bezüglich einer unbürokratischen Lösung von Leistungsangelegenheiten (z.B. Weiterbewilligungsanträgen) vorab mit Ihnen telefonisch in Verbindung setzen.

3. Keine finanziellen Nachteile, die Leistungsgewährung wird sichergestellt

Wenn jetzt Termine entfallen oder persönlicher Kontakt nicht möglich ist, entstehen für unsere Kundinnen und Kunden keine finanziellen Nachteile. Wir agieren so gut es geht in diesen schwierigen Zeiten unbürokratisch und flexibel, so dass die Versorgung aller Menschen, die auf die Geldleistungen von Jobcenter oder Arbeitsagentur angewiesen sind, sichergestellt ist.

Dies gilt auch für die Auszahlung von Kindergeld und Kinderzuschlag.

Unsere Arbeitsfähigkeit ist sichergestellt. Die sichere Auszahlung von Geldleistungen hat für uns oberste Priorität.