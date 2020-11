Junge Menschen mit einer Depression zur Gründung einer digitalen Selbsthilfegruppe gesucht!

Ein Online-Angebot für Betroffene zwischen 18 – 30 Jahren

Moers, 10.11.2020. Immer mehr junge Menschen leiden unter psychischen Problemen wie Depressionen oder einer kombinierten Depressions-/Angststörung. Die Gründe dafür können vielfältig sein:

Der Auszug aus dem Elternhaus, der Start des Studiums oder der Ausbildung, der Mangel einer festen Tagesstruktur oder der Fähigkeit, für sich und andere Verantwortung zu übernehmen, das Scheitern an lebenspraktischen Fragen oder eine unsichere Zukunftsperspektive.

Eine Selbsthilfegruppe ermöglicht den Austausch mit Menschen, die sich in einer ähnlichen Lebenssituation befinden wie man selbst. Sie bietet Unterstützung und dient der Selbstreflexion. Sie bietet Perspektiven, wie man mit seiner Krankheit gut leben kann. Durch Parallelen, die bei anderen Betroffenen entdeckt werden, kann das Gefühl verschwinden, „anders als die anderen“ zu sein. Zudem stellt sie eine gute Ergänzung zu einer Psychotherapie dar, ist allerdings kein Ersatz.

Die Selbsthilfe-Kontaktstelle Kreis Wesel unterstützt die Gründung einer digitalen Selbsthilfegruppe für therapieerfahrene junge Menschen zwischen 18 und 30 Jahren mit einer diagnostizierten Depression oder kombinierten Depressions-/Angststörung.

Das erste Online-Treffen ist für Dienstag, den 24.11.2020 um 18.00 Uhr geplant. Die Voraussetzung für die Teilnahme ist ein kurzes Telefonat mit der Selbsthilfe-Kontaktstelle, in dem abgeklärt werden soll, ob die Voraussetzungen für die Teilnahme erfüllt sind und die (Gesprächs-) regeln besprochen werden.

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an die Selbsthilfe-Kontaktstelle unter 02841 90 00 16.