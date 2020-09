Die kreiseigene Kindertagespflegestelle „Wesalix“ feierte vor kurzem ihr 10-jähriges Bestehen auf der Grünfläche vor dem Verwaltungsgebäude (Jülicher Straße) in Wesel.



Seitens des Kreises Wesel nahmen Landrat Dr. Ansgar Müller, Kreisdirektor Ralf Berensmeier, Gabriele Klein (Kreisjugendamt), die Gleichstellungsbeauftragte Petra Preuß und die Fachdienstleiterin für Personalentwicklung, Anne Janssen, teil. Vom Deutschen Roten Kreuz Kreisverband Niederrhein waren der Vorsitzende Jan Höpfner, Kreisgeschäftsführer Werner Aleweiler sowie die ehemalige Vorsitzende Gisela Bangen anwesend. Weiterhin nahm Serafin Groth, Leiter der Kindertagesstätte Abenteuerland, teil.

Vereinbarkeit von Familie und Beruf

„Der Erfolg von Wesalix in den letzten 10 Jahren zeigt, wie gut die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Kreisverwaltung Wesel funktioniert“, freut sich Landrat Dr. Ansgar Müller. „Ich danke dem Deutschen Roten Kreuz sowie den Erzieherinnen Frau Caspers und Frau Stephan herzlich für die bisherige Zusammenarbeit und freue mich auf weitere Jahre dieser tollen Kooperation.“

Familienfreundlicher Arbeitgeber

Als familienfreundlicher Arbeitgeber betreibt die Kreisverwaltung Wesel gemeinsam mit dem DRK die Kindertagespflegestelle seit 2010 mit insgesamt neun Betreuungsplätzen, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern. Die Kinder der Beschäftigten des Kreises Wesel werden hier bis zum dritten Lebensjahr betreut. Auch besteht die Möglichkeit, bei Bedarf eine Notfallbetreuung für nicht schulpflichtige Kinder in Anspruch zu nehmen.

Betriebliche Kinderbetreuung

Die betriebliche Kinderbetreuung hat sich mittlerweile als fester Bestandteil der familienfreundlichen Ausrichtung der Kreisverwaltung Wesen etabliert. Seit Eröffnung wurden bisher insgesamt 50 Kinder betreut.

„In den vergangenen Jahren hat sich das Interesse an der Nutzung von Wesalix ausgesprochen positiv entwickelt“, so Kreisdirektor Ralf Berensmeier. „Teilweise lagen mehr Anmeldungen vor, als Betreuungsplätze zur Verfügung standen – ein eindeutiges Zeichen für Qualität und Zufriedenheit.“

Seit 2017 besteht zudem eine Kooperation mit dem Jobcenter des Kreises Wesel. Seitdem werden jährlich zwei der neun Betreuungsplätze an „arbeitgeberfremde“ Kinder von BA-Mitarbeitenden vergeben.

Inzwischen vier Einrichtungen

„Ein zehnjähriges Jubiläum ist immer etwas Besonderes. Wir vom Deutschen Roten Kreuz Kreisverband Niederrhein sind stolz darauf, dass wir hier seit einem Jahrzehnt Kindern gute Betreuungsmöglichkeiten bieten können. Besonders freut uns, dass wir auch die Mitarbeiter-Kinder der Kreisverwaltung Wesel im Rahmen unserer umfassenden Tagesbetreuung versorgen“, so Geschäftsführer des DRK Niederrhein Jan Höpfner.

Kreisgeschäftsführer Werner Aleweiler ergänzt: „Mittlerweile gibt es bei uns im DRK Kreisverband Niederrhein vier dieser Einrichtungen, in denen wir Kinder bis zum Alter von drei Jahren betreuen. Jede unserer Kindertagesstätten bietet exzellente Möglichkeiten, Kindern Wissen und Fähigkeiten spielerisch zu vermitteln. Dazu haben wir qualifizierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Einsatz, die die Kinder mit viel Herzblut betreuen.“