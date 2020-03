Tauschen statt wegwerfen, heißt es am Weltfrauentag. Denn am Freitag, 6. März, veranstaltet der AWO Mädchentreff und die Frauenberatungsstelle in der Zeit von 15 bis 18 Uhr in den Räumen an der Sandstraße 36 in Wesel einen Kleiderkreisel.



Bitte mitbringen

Interessierte Mädchen und Frauen können hier stöbern und tauschen. Mitgebracht werden können Kleidung, Schmuck, Schuhe und Accessoires. Versüßt wird die Aktion durch selbstgemixte, alkoholfreie Cocktails. "Eine Anmeldung ist nicht nötig und wir freuen uns auf jede Frau!", heißt es in der Ankündigung.