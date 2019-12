Betrüger lassen sich viel einfallen, um an das Geld oder die Daten ihrer Opfer zu kommen. Die gerade erschienene Broschüre "Klüger gegen Betrüger" deckt gängige Betrugsmaschen auf und gibt Verhaltenstipps zu konkreten Situationen.

„In Zusammenarbeit mit der Polizei im Kreis Wesel möchten wir erreichen, dass die Menschen hier bei uns am Niederrhein gut vorbereitet sind, wenn Kriminelle es einmal auf Ihr Eigentum abgesehen haben sollten.“, sagt Giovanni Malaponti, der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse am Niederrhein.

Gemeinsam mit dem Leitenden Polizeidirektor Rüdiger Kunst stellte Giovanni Malaponti die Broschüre jetzt vor. Sie liegt ab sofort in allen Geschäftsstellen der Sparkasse sowie in den Dienststellen der Polizei in Moers, Neukirchen-Vluyn, Rheinberg und Xanten sowie in Alpen und Sonsbeck gratis aus.

Was Betrüger schamlos ausnutzen

Immer wieder schaffen es Betrüger, vor allem ältere Menschen hereinzulegen. „Seniorinnen und Senioren sind hilfsbereit und oftmals arglos gegenüber Fremden. Das nutzen Betrüger schamlos aus. Um hier einen Riegel vorzuschieben, wollen wir aufklären und vor den Ganoven warnen.“, sagt Rüdiger Kunst, der Abteilungsleiter Polizei der Kreispolizeibehörde Wesel.

Erfahrungen und Tipps auf rund 40 Seiten

Auf rund 40 Seiten sind in der Broschüre Erfahrungswerte und praktische Tipps der Polizei zusammengetragen, damit Trickbetrüger am Telefon, an der Haustür oder im Internet keine Chance haben. „Im Verdachtsfall soll jeder sofort den Notruf 110 anrufen“, sagt Rüdiger Kunst.

Die übersichtlich gestaltete Broschüre steht auch als PDF unter www.sparkasse-am-niederrhein.de zur Verfügung.