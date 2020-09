Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Höflichkeit und Sauberkeit sind die Grundregeln guter Umgangsformen, wenn Handwerker Aufträge bei ihren Kunden erfüllen. Für Berufseinsteiger bietet die AOK Rheinland/Hamburg ein kostenloses Online-Seminar an, das ihnen korrektes Auftreten im Berufsalltag näherbringt.

Das Online-Angebot ist entlang eines Kundentermines aufgebaut, so dass die Teilnehmer praxisorientiert vom ersten Eindruck beim Kennenlernen, über den Umgang mit Unstimmigkeiten bis hin zur Abnahme des Auftrages geschult werden. Das Online-Training wird am Montag, 28. September, um 18 Uhr angeboten und dauert etwa 45 Minuten. Anschließend ist ein 15-minütiger Online-Chat geöffnet, in dem die Teilnehmer Fragen stellen können.

Die Anmeldung ist am Seminartag bis 15 Uhr möglich und erfolgt über den Link: https://aok-verlag-webinar.de/rh/handwerker_abc