"Das Land NRW hat für die Jugendkulturarbeit im Rahmen des Kulturrucksacks den Kooperationspartnern insgesamt 17.969 Euro zur Verfügung gestellt für insgesamt 4084 Kinder in der Altersstufe zwischen 10 und 14 Jahren. Ziel dabei ist es durch kulturelle Bildung einen wesentlichen Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen zu leisten.", heißt es in der Ankündigung des Kulturrucksacks in Wesel und Hamminkeln.

Voraussetzung allerdings ist, die Tür zu Kunst und Kultur für alle Kinder und Jugendlichen so früh und so weit wie möglich zu öffnen. Das Organisationsteam der Städte Wesel und Hamminkeln - bestehend aus Paul Borgardts (Bühnenhaus Stadt Wesel), Mathias Schüller (Leiter der städtischen Jugendeinrichtung Karo in Wesel), Thomas Janssen (Jugendleiter im Jugendhaus JUZE in Hamminkeln) sowie Rita Nehling-Krüger (Fachdiensteleitung des Bereiches Bildung, Sport, Jugend und Kultur) - war in kontinuierlicher Abstimmung, was kann gehen und was muss zunächst verschoben werden.

Alle Veranstaltungen finden auf Grund der Corona-Pandemie in kleinen Gruppen statt.



Programm 2020 des Kulturrucksacks

In Hamminkeln

GEOCACHING am Donnerstag, 6. August, von 10 bis etwa 15 Uhr rund um das Schloß Ringenberg. Anmeldung

MANGA WORKSHOP am Donnerstag, 30. Juli, und Freitag, 31. Juli, jeweils 10 bis 15 Uhr, Schloss Ringenberg

SIEBDRUCKWORKSHOP zum Selbstgestalten von T-Shirts, Dienstag, 28. Juli, Dienstag, 4. August, jeweils von 13 bis 17 Uhr im Schloss Ringenberg

VIDEOWORKSHOP am Montag, 3. August, Dienstag, 4. August, Mittwoch, 5. August, jeweils 9 bis 14 Uhr im Schloss Ringenberg

SCHREIBWERKSTATT in Zusammenarbeit mit der städtischen Bücherei und der Autorin Gerlis Zillgens im städtischen JuZe Hamminkeln am 11. August, von 14 bis 17.30 Uhr

Anmeldungen möglich bis 8. Juli 2020. Anmeldung zu den Hamminkelner Veranstaltungen unter: jugendzentrum@hamminkeln.de oder Telefon 02852/711052.

In Wesel

GRAFFITI 29. Juni bis 1. Juli 2020 von 10 bis 16 Uhr im Karo. Anmeldung unter Karo Wesel, Telefon 0281/3009999

VIDEOWORKSHOP vom 6. bis 8. August 2020 von 9 bis 14 Uhr im Karo; Anmeldung unter Karo Wesel, Telefon 0281/3009999

SCHREIBWERKSTATT für Kinder im Alter von 10 bis 14 Jahren, in Zusammenarbeit mit der Stadtbücherei Wesel und der Autorin Gerlis Zillgens, am 10. August, von 14 bis 17.30 Uhr in der Stadtbücherei Wesel; Anmeldung über die Stadtbücherei (stadtbuecherei@wesel.de) oder telefonisch unter 0281/203-2355

DETEKTIVWORKSHOP für Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren am 28. Juli 2020 von 9.45 bis 12 Uhr in der Stadtbücherei Wesel; Anmeldung über das Team Kinder- und Jugendförderung (Lisa.Neumann@wesel.de) oder telefonisch unter 0281/203-2739

"Das Organisationsteam arbeitet daran, dass weitere Veranstaltungen des Kulturrucksacks im Herbst 2020 stattfinden können.", heißt es in der Ankündigung.