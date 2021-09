Die Agentur für Arbeit Wesel bietet am Donnerstag, 9. September 2021, von 16 bis 17.30 Uhr einen Online-Vortrag zum Medizinstudium. Anmelden kann man sich per E-Mail.



Dr. Verena Wockenfuß von der Studienberatung der Universität Duisburg-Essen behandelt in dem virtuellen Vortrag unter anderem folgende Fragen: Welche Voraussetzungen und Inhalte hat ein Medizinstudium? Wo kann man in NRW Medizin studieren? Was unterscheidet Modell- und Regelstudiengänge? Wie ist ein Medizinstudium aufgebaut? Welche Fähigkeiten und Interessen sollte ich mitbringen? Wie sehen die Zugangs- bzw. Zulassungsvoraussetzungen aus?

Sie geht zudem auf Alternativen zum Medizinstudium in Deutschland ein und beantwortet Fragen.

Zu dem kostenlosen Video-Seminar kann man sich bis einen Tag vorher per E-Mail an Wesel.BiZ@arbeitsagentur.de anmelden. Die Teilnehmenden erhalten einen Link, mit dem sie dem Video-Seminar bei Zoom beitreten können.

Weitere Informationen gibt es im BiZ Wesel unter Tel. 0281/9620455.